Traffico Roma del 21-05-2024 ore 19 | 00

Luce Verde Roma Bentrovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare continuano gli spostamenti dell’orario di punta in assenza di altri disagi per Traffico ma soprattutto per una precedente incidente ulteriori disagi in uscita dalla capitale sull’autostrada Roma Fiumicino tra via della Magliana e il raccordo anulare Provenendo dall’Eur sul tratto Urbano della 24 Traffico in uscita da Roma in prossimità dello svincolo di Tor Cervara mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni a Roma città nel dettaglio sulla circonvallazione Tuscolana momentaneamente chiuso al Traffico il tratto in prossimità di via Quintili io Varo al Flaminio prosegue su Viale Della Vignola il divieto di transito per i lavori di potatura tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia il termine degli interventi è previsto per il 24 maggio chiusa anche via di Torpignattara in questo caso per lavori in corso tra via Francesco Baracca e via Casilina tutte le notizie su Roma.

Luce Verde Roma Bentrovati dalla redazione ulteriore attenzione lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare dove una precedente incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra via della Pisana e via Trionfale sempre in interna in aumento il Traffico dell’ora di punta tra Cassia bis e Prenestina accade lo stesso lungo l’esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma nord raccomandiamo prudenza lungo il tratto laziale dell’auto sole per la presenza di un incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso Napoli in aumento la circolazione in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre permangono i disagi per un precedente incidente sulla tangenziale est tra viale Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni continua la chiusura della rampa di accesso su via del Foro Italico a Roma città possibili disagi per un incidente su di Marco Simone altezza via Tiburtina segnaliamo un tamponamento anche su via Tiburtina e nei prossimità di Settecamini incrocio con via rubelli ha previsto alle 17 il termine del sit-in a Piazza San Silvestro per lo sciopero odierno dei taxi il termine dell’agitazione dei tassisti E comunque è previsto alle 22 maggiori dettagli su Roma punto luce verde punto it è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della AC e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

