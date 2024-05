Riassunto | Applications Software Technology rileva Symatrix per accelerare l’espansione globale nel settore dei servizi cloud Oracle

(Di martedì 21 maggio 2024) LISLE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–(AST), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la trasformazione digitale, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione di, una delle principali aziende britanniche che offronoIT e. L’operazione costituisce una fase significativa deldi AST. “Le capacità dicompletano e ampliano iessenziali AST e consentono di raggiungere nuovi mercati globali”, commenta Justin Winter, Ceo AST. “Collaborando, saremo in grado di offriredi livello superiore alla nostra clientela combinata. Continueremo a creare soluzioni ad alto valore ...

