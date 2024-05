Oggetti d’evasione al Consorzio Le opere dei detenuti in mostra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Dalla Fabbrica del Vapore agli spazi deldi Viale dei mille. La" realizzata dal periodico di informazione "CarteBollate" insieme agli studenti di Social Design del Naba (Nuova accademia di Belle Arti) con glirealizzati daie dalle detenute del carcere di Bollate, si sposta. Dal 23 maggio al 15 giugno glicostruiti dai-designer, "per sopravvivere alle limitazioni del carcere" saranno innegli spazi di viale dei Mille 1. In questa seconda “tappa” dellaci saranno anche incontri e laboratori. Il primo appuntamento è giovedì 23 maggio alle ore 17, parola ai "carcerieri": Luigi Pagano ex provveditore regionale e vice-capo del Dap, ...