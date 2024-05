L’impero delle gelatine - la Lapi si riprende tutto | Realtà internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Santa Croce (Pisa), 21 maggio 2024 –Spa torna tutta in famiglia. La, già proprietaria della maggioranza dell’azienda. tramite la holdingGroup Spa di Santa Croce, ha acquisito la quota di minoranza detenuta da Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr Spa, e torna così ad essere socio unico dellatoscana.Group è una holding (con fatturato di circa 150 milioni di euro) fondata nel 1951: è formata da otto aziende e suddivisa in due aree specifiche: quella della chimica, principalmente legata al mondo conciario, e quella industriale, con una conceria a cuoio e la produzione diè un’azienda fondata nel 1966 a Empoli che producee peptidi di collagene per ...