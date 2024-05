Cessione Inter - resa dei conti con Oaktree | Zhang ai saluti Gerry Cardinale e il Milan invece…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 21 maggio 2024) Da una partesta per completare laobbligata dell’, dall’altra invecenua il progetto delL’era di Stevenall’si prepara a finire. Oggi, 21 maggio 2024, scade infatti il termine ultimo per il pagamento del prestito al fondo. I nerazzurri hanno provato in tutti i modi a trovare una “soluzione amichevole” con il fondo, senza però riuscirci. Di conseguenzaentrerà in possesso di tutte le azioni di, così come di quelle di LionRock, società collegata ai Suning. Cosa vuol dire tutto questo? Che nonostante i risultati sportivi conquistati sul campo la situazione economica dell’è così ...