Caso Inter - Zhang e Oaktree Abodi | Non è una pagina estremamente positiva

È scattata l’ora X: oggi, 21 maggio 2024, alle 17 in punto è finito il tempo che il presidente del L’Inter , Steven Zhang , aveva a disposizione per restituire al fondo statunitense il prestito di 275 milioni, versato nel 2021 e arrivato oggi con gli interessi a 375 milioni. Anche se al momento mancano comunicazioni ufficiali, con ogni probabilità già al vaglio di avvocati e commercialisti, si può dire mettere ufficiosamente un punto sull’era “cinese” del L’Inter : dopo 8 anni (Suning acquisto il 68,5% delle quote del club da Erick Thohir il 28 giugno 2016) e 7 trofei (2 scudetti, compreso l’ultimo storico della seconda stella, 3 SuperCoppe e 2 Coppe Italia) si apre un nuovo capitolo a stelle e strisce sotto il segno di Oaktree . sport.quotidiano

