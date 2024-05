Borsa | Europa debole in chiusura - Parigi -0,67 - Londra -0,09%

La Coppa del Mondo 2024 di Tiro con l’arco fa tappa a Yecheon questa settimana (21-26 maggio) per il secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, che mette in palio punti pesanti per il ranking in ottica qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Si tratta dunque di una grande chance per le squadre che non hanno ancora ottenuto sul campo il pass a cinque cerchi, alla luce dei due slot a disposizione tramite ranking dopo il Preolimpico Mondiale di Antalya previsto a metà giugno.

