A bordo di un antico veliero per scoprire le terre più colpite dalla crisi climatica

(Di martedì 21 maggio 2024) Le isole del Pacifico sono responsabili solo dello 0,03 per cento delle emissioni di gas serra globali, eppure sono uno dei fronti sul quale gli effetti dellacolpiranno prima e più duramente. Al di là dei cicloni tropicali divenuti più frequenti, ad allarmare è l’innalzamento del livello del mare: un’eventualità che in queste piccoleemerse comporta la migrazione forzata dei residenti e l’erosione delle coste, fino alla cancellazione dalle mappe. In alcuni casi si ipotizza che le isole potrebbero venire completamente sommerse entro la fine del secolo. A raccontare le sfide che gli abitanti dellepiù remote al mondo stanno affrontando a causa dell’inquinamento oceanico e dei cambiamenti climatici ci sarà presto il progetto Remoteness – Journeys to the Oceans’ Edge di Niccolò Banfi. Il ...

Terni, in bct convegno sulle soluzioni per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica - Terni, in bct convegno sulle soluzioni per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica - TERNI Appuntamento martedì 21 maggio, alle 9, al Caffè letterario della biblioteca comunale di Terni, si parlerà delle soluzioni radicali per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica grazie al ...

Il programma del Pd per le elezioni europee 2024: le proposte su lavoro, pace e emergenza climatica - Il programma del Pd per le elezioni europee 2024: le proposte su lavoro, pace e emergenza climatica - Il Partito democratico si presenta alle elezioni europee con un programma intitolato “L’Europa che vogliamo”. È centrale la questione climatica, con un nuovo “Green Deal dal cuore rosso”, così come ...

Attivisti imbrattano con il carbone vegetale il ministero della giustizia - Attivisti imbrattano con il carbone vegetale il ministero della giustizia - Sei attivisti di Ultima Generazione fermati dopo aver imbrattato la facciata del Ministero della Giustizia con carbone vegetale.