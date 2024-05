Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Cv | Il SUV ad alte prestazioni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 20 maggio 2024)si prepara a lanciare, dopo l’estate, il nuovoE-4×4 300 Cv, un SUV adcon le sue caratteristiche innovative e una motorizzazione ibrida avanzata LaE-4×4 300 Cv si basa sul gruppo propulsore E-Hybrid 200 Cv, arricchito da un motore elettrico sul retrotreno e una batteria ricaricabile da 22 kWh. Questo setup permette al SUV di raggiungere una potenza combinata di 300 Cv e un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità completamente elettrica. Il consumo di carburante è particolarmente efficiente: 0,7 litri per 100 km in modalità combinata WLTP, che sale a 5,8 litri per 100 km con la batteria scarica. Il SUV sarà disponibile in due allestimenti principali: Esprit Alpine ...