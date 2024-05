Psicodramma Inter | la tempesta societaria durante la festa scudetto Ma dietro i nerazzurri c’è una voragine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lain campo, lafuori. Vincere looggi (anzi ieri, sono settimane che vanno avanti le celebrazioni per la seconda stella) e non sapere ciò che sarà domani. La Serie A si ritrova incredibilmente ad avere dei campioni d’Italia che non appartengono a nessuno: potrebbero passare di mano nel giro di poche ore o, peggio ancora, finire al centro di un pericolosissimo contenzioso legale, di cui nessuno può ipotizzare le conseguenze sulla squadra. Praticamente un re che rischia di detronizzarsi da solo. Sta succedendo ciò che i tifosiisti temevano ma facevano finta di non vedere, e che non era difficile prevedere. I nodi di un prestito monstre da quasi 400 milioni (essi compresi) non potevano non arrivare al pettine. Qui non entreremo nel merito della battaglia di carte ...