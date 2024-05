Lite violenta tra senza fissa dimora ad Arezzo | interviene la Polizia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un acceso scontro tra due personeha richiesto l’intervento dellanella serata di ieri ad. Poco dopo le 21, nei pressi di Villa Severi, le grida di una donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti. La donna, visibilmente in difficoltà, urlava ripetutamente “aiuto”, spingendo i testimoni a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato la donna in compagnia di due uomini. Uno di loro, alla vista della, si è dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi. La coppia rimasta è stata fermata per accertamenti. La donna ha riferito agli agenti di essere stata picchiata violentemente dal compagno per motivi non specificati. Trasportata al pronto soccorso, la donna è stata sottoposta a verifiche e ...

Sono 14 gli enti che hanno Firmato a palazzo Cernezzi il "Protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema di servizi territoriali per lo sviluppo di progettualità integrate a favore di persone in condizione di grave marginalità sociale o ...

WhatsApp Beta per Android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - WhatsApp Beta per Android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - WhatsApp introduce una nuova funzione di anteprima per i messaggi fissati nella versione beta per Android, disponibile per alcuni tester.

Arrestato borseggiatore sulla Metro A, aveva derubato turista - Arrestato borseggiatore sulla Metro A, aveva derubato turista - (Nova) - Un cittadino peruviano di 20 anni, senza fissa dimora e gia' conosciuto per reati specifici, e' stato arrestato ieri dai carabinieri della ...

Violenza, donna denuncia un uomo dopo una lite - Violenza, donna denuncia un uomo dopo una lite - Arezzo, 20 maggio 2024 – Ad Arezzo una donna ha denunciato il compagno accusandola di averla violentata. È accaduto ieri sera fra due senza fissa dimora che hanno avuto una lite. Le grida hanno attira ...