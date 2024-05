Incidente col parapendio - choc per la morte dell’attore Soccorsi immediat - ma inutili

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tragedia dopo il decollo, morto l’attore 55enne. Non c’è stato nulla da fare per Massimo Madrigali, pilota esperto di, che nella giornata di ieri domenica 19 maggio è rimasto vittima di un. L’uomo si era recato sul Monte Avena, in Veneto, all’ingresso del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, per poter volare col suo. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto e subito dopo la chiusura della vela Massimo è precipitato per una cinquantina di metri per poi schiantarsi su un prato nella zona di Malga Campet, comune di Fonzaso (provincia di Belluno). Le cause dell’non sono state ancora chiarite e per questo c’è chi parla di giallo. Quando sono arrivati iil 55enne respirava ancora. Leggi anche: Francesca, estetista 26enne, trovata morta in casa ...