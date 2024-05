Benevento | Lavori sul ponte San Nicola - chiusura al traffico del tratto via dei Dauni-Rotonda delle Scienze

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024): Per motivi di lavoro in messa in sicurezza delSan, verrà disposta laalveicolare, 20 maggio 2024 – Con ordinanza dirigenziale è stata disposta laalveicolare di via Hirsch-sul torrente Sannelcompreso tra via deida oggi fino alle ore 10:00 del 7 settembre. E’ prevista la deviazione dei flussi diprovenienti da Capodimonte (direzione centro città) su via Ponticelli e quelli provenienti da via Paolella (direzione autostrade) su...