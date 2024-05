Raisi - in volo prima del disastro | la nebbia avvolge l' elicottero | Video

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo l'atterraggio "difficile" dell'con a bordo il presidente iraniano, Ebrahim, stanno circolando sulle emittenti iraniane e sull'emittente qatariota Al Jazeera idelle squadre di soccorso alla ricerca del veli. Neisi vedono dei soccorritori in una zona rurale con scarsa visibilità dovuta alla fitta. L'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, legata ai Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran), ha pubblicato la mappa che indica il luogo dove si troverebbe l'. Si tratta del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaranin, nella provincia di Varzaqan, nella regione dell'Azerbaigian orientale, nel nord-ovest dell'Iran. Intanto diversi media hanno chiesto di pregare per. In un altro ...

Iran, le prime immagini delle ricerche dell'elicottero di Raisi - Al momento non ci sono notizie certe sulla sorte di raisi, tanto che le prime agenzie sul pericolo scampato, quelle che lo davano in salvo e già di nuovo in movimento, sono state rapidamente ...

