Mattarella a Dublino per consolidare la linea europeista

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Una visita con al centro l'Europa e un regalo dell'Italia all'Irlanda. Sergiosarà oggi a, per un incontro informale con il presidente Michael D. Higgins e per assistere alla cerimonia di donazione del giardino della residenza dell'ambasciatore italiano alla città. Higgins evantano un lungo e consolidato rapporto, coltivato sia con incontri formali che con reciproche visite informali nei molti anni dei mandati (il presidente irlandese è in carica dal 2011), e il terreno di incontro è sempre stato l'Europa, anche nei comuni vertici di Arraiolos, più volte vivacizzati dallaeuroscettica dei presidenti dei paesi del Nord e di Visegrad. In serata, dopo alcuni incontri in mattinata, il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, sarà ospite del presidente irlandese e della moglie Sabrina alla cena offerta in suo onore nella residenza presidenziale.