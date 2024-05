Anzola - ex comandante dei vigili spara e uccide una collega di 33 anni Ecco chi era la vittima

Sono stati liberati i tre cittadini brianzoli rapiti in Mali a maggio del 2022 . Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota. Oggi, martedì 27 febbraio, sono attesi a Roma.Continua a leggere

Bologna , 16 maggio 2024 – Tragedia oggi pomeriggio poco dopo le 16 nel Comando della polizia locale di Anzola dell’Emilia. Un vigile , di circa 60 anni ha sparato, uccide ndola, la collega (VIDEO). La vittima, in passato in servizio al comando ...

Una 21enne trovata in stato confusionale in metropolitana: “Sono stata violentata da cinque uomini dopo una serata in corso Como” - Una 21enne trovata in stato confusionale in metropolitana: “Sono stata violentata da cinque uomini dopo una serata in corso Como” - Serve la lettura dei documenti per identificarla: ha 21 anni, è sudamericana, vive fuori dalla provincia di Milano. «Sono stata violentata», riesce a dire all’improvviso. Gli agenti le chiedono se sa ...