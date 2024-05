Oggi 15 maggio è la Giornata Mondiale della famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ogni 15si festeggia la, un appuntamento con il quale le istituzioni internazionali cercano di porre l’accento sull’importanza di un nucleore per la sana crescita psico-fisica di ogni individuo. Istituita per la prima volta in assoluto dall’ONU nel 1994 è un’occasione di riflessione anche rispetto al significato stesso di, che nel corso degli anni è andato via via cambiando adattandosi all’evoluzionesocietà. Famiglie e cambiamento climatico: il tema del 2024 L’edizione di quest’anno è incentrata sul ruolo che le famiglie possono svolgere nella lotta all’emergenza climatica che il pianeta Terra si trova da ormai diversi anni a dover affrontare. Le famiglie sono in effetti in grado ...