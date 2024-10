Atp Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: il montepremi e il prize money con Sinner (Di sabato 26 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, evento in programma nella capitale transalpina. Si chiude la stagione dei ‘1000’ con l’ultimo e tradizionale appuntamento sul veloce indoor della Bercy Arena. Sarà anche l’ultima volta che si terrà presso questa location, dato che dal 2025 l’evento si trasferirà all’Arena La Défense. Il prize money totale dell’evento di Parigi-Bercy al maschile corrisponde a €5.950.575 totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 PRIMO TURNO – € 23.785 (10 punti) SECONDO TURNO – € 42.935 (50 punti) TERZO TURNO – € 80.065 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 149.685 (200 punti) SEMIFINALI – € 274.425 (400 punti) FINALISTA – € 501. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile ildell’Atpdi, evento in programma nella capitale transalpina. Si chiude la stagione dei ‘’ con l’ultimo e tradizionale appuntamento sul veloce indoor dellaArena. Sarà anche l’ultima volta che si terrà presso questa location, dato che dal 2025 l’evento si trasferirà all’Arena La Défense. Iltotale dell’evento dial maschile corrisponde a €5.950.575 totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, conpunti annessi a impreziosire la cifra stabilita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 23.785 (10 punti) SECONDO TURNO – € 42.935 (50 punti) TERZO TURNO – € 80.065 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 149.685 (200 punti) SEMIFINALI – € 274.425 (400 punti) FINALISTA – € 501.

