I giovani amici tedeschi a Predappio. In scena il gemellaggio con Breuna (Di sabato 26 ottobre 2024) Anche quest'anno, i giovani di Breuna, città tedesca gemellata con Predappio, sono stati ospitati nel comune romagnolo dal 17 al 22 ottobre. Racconta Sara Michelacci, presidente dell'Associazione per la promozione del gemellaggio nata 24 anni fa: "Un gruppo di volontarie predappiesi si è dedicato con passione all'accoglienza dei ragazzi tedeschi, preparando loro pasti genuini e cucinati con amore, fra cui Evelina, Marcella, Lucia, Serena, Alice, Sara, Valeria, Luciana e Annamaria, che hanno creato un'atmosfera familiare e gioiosa, lasciando un segno indelebile nel cuore dei ragazzi. Un ringraziamento particolare va a Silvia Strollberger, che con la sua conoscenza del tedesco ha facilitato la comunicazione, insieme a Evelina, Luca, Angelo e Simona".

