Cimiteri Concessione di loculi nuove tariffe Si va dai 4mila euro per una durata di 40 anni

La Giunta comunale nell'ultima seduta ha stabilito le nuove tariffe per la Concessione dei loculi Cimiteriali a 'persone viventi' per una durata di 40 anni (a differenze delle altre concessioni che hanno una durata di trent'anni). L'anno scorso infatti fu modificato e integrato il regolamento Cimiteriale con la possibilità di assegnazione di concessioni di loculi a viventi, prendendo atto della volontà manifestata dai cittadini di individuare la propria destinazione post mortem, provvedendo personalmente alla stipula della Concessione e al relativo pagamento. La Concessione riguarda i loculi di nuova costruzione e quelli presenti nel Cimitero di Città. Quanto alle tariffe di loculi trasversali, si va da un minimo di 4.007 euro (per un posto nella fila 5) a un massimo di 5.332 euro nella fila 1. Per i loculi longitudinali invece si varia da 4.401 euro a 5.

