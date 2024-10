Ilgiorno.it - Occupato l’ex palaghiaccio. Il collettivo contro le olimpiadi:: "Tre giorni di mobilitazione"

(Di sabato 26 ottobre 2024)Agorà, il palazzo del ghiaccio di via dei Ciclamini in zona Primaticcio, èda ieri pomeriggio. "Il palazzetto per l’hockey e il pattinaggio è abbandonato da oltre un anno e mezzo ed è uno dei tanti impianti e strutture sportive pubbliche, come le piscine comunali, chiusi e inagibili e messi a bando per una gestione privata. Nella Milano città olimpica il diritto allo sport è sempre più negato se non con costi di accesso in costante crescita". Lo comunicano gli attivisti di Cio, “Comitato insostenibili“, che hanno invaso il luogo. Gli antagonisti poi annunciano che nelpalazzetto fino a domani si svolgeranno le “Utopiadi“, con incontri e serate musicali, oltre all’assemblea conclusiva di domani pomeriggio. Sempre domani alle 15 è previsto un sit in sotto Palazzo Lombardia "per il diritto all’abitare e il diritto allo studio".