L’arte dell’autobiografia coi maestri della scrittura

(Di sabato 26 ottobre 2024) ’Vite che sono anche la mia: Autobiografia e immaginazione’: arriva la terza edizione, dall’8 novembre al 7 dicembre presso la Mediateca di via Caselle 22 a San Lazzaro con conversazioni e laboratori con due scrittrici e due scrittori. Come nelle passate edizioni, autori e autrici parleranno di autobiografie in una serie di conversazioni aperte al pubblico, il venerdì sera. Il giorno successivo, ciascuno di loro incontrerà un piccolo gruppo di persone interessate ad entrare, per così dire, nelle loro stanze segrete, a fare esperienza die a indagare le contaminazioni tra memoria e invenzione. Gli ospiti sono fra i maggiori scrittori italiani contemporanei, che offriranno il loro punto di vista e il loro modo di raccontarsi per aiutare i partecipanti a trovare il proprio.