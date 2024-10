Ilrestodelcarlino.it - Si racconta Johnny Cash e si suona con tubi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Racconto musicale sulla vita die un concerto in cui brani classici sonoti grazie a dei pezzi di tubo. Ecco la ricca giornata che propone oggi il Museo della Musica, al civico 34 di Strada Maggiore. Alle 17.30, Emiliano Visconti invita il pubblico a fare un viaggio iniziatico attraverso la seconda metà del secolo scorso e entrare nella tormentata storia del cantautore americano. Per accompagnare la narrazione di Visconti, c’è il duo Acousting Plays, composto di Andrea Conforti alla voce e all’ armonica ed Erik Montanari alla chitarra. La mattina, alle 10.30, lo spettacolo di teatro-circo musicale ’Sonata per’ (nella foto) è presentato per bambini e genitori. Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andrianno dei pezzi da Rossini ai Rolling Stones.