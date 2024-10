La paura corre sui binari. Sei minorenni denunciati per le rapine sui treni (Di sabato 26 ottobre 2024) Il fenomeno delle bande giovanili che imperversano sui treni per rapine e aggressioni è emerso con forza nel caso dei sei minorenni denunciati dai carabinieri della stazione di Stresa per rapina aggravata in concorso. L’indagine, iniziata nell’agosto scorso, ha coinvolto un gruppo di giovani, tutti residenti in provincia di Varese e già segnalati per precedenti atti di disturbo e violenza. L’episodio che ha portato a questa svolta investigativa è avvenuto sul treno Trenord Milano-Domodossola, quando, all’altezza di Baveno, due minorenni di ritorno a casa sono stati aggrediti da alcuni coetanei. Obiettivo della gang: sottrarre cuffie Apple e portafogli, in una scena che testimonia una crescente audacia. La madre di una delle vittime ha subito denunciato l’accaduto, e le immagini delle telecamere a bordo del treno hanno dato avvio alle ricerche. Ilgiorno.it - La paura corre sui binari. Sei minorenni denunciati per le rapine sui treni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il fenomeno delle bande giovanili che imperversano suipere aggressioni è emerso con forza nel caso dei seidai carabinieri della stazione di Stresa per rapina aggravata in concorso. L’indagine, iniziata nell’agosto scorso, ha coinvolto un gruppo di giovani, tutti residenti in provincia di Varese e già segnalati per precedenti atti di disturbo e violenza. L’episodio che ha portato a questa svolta investigativa è avvenuto sul treno Trenord Milano-Domodossola, quando, all’altezza di Baveno, duedi ritorno a casa sono stati aggrediti da alcuni coetanei. Obiettivo della gang: sottrarre cuffie Apple e portafogli, in una scena che testimonia una crescente audacia. La madre di una delle vittime ha subito denunciato l’accaduto, e le immagini delle telecamere a bordo del treno hanno dato avvio alle ricerche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzino rapinato sul treno da Milano a Domo - sei minorenni denunciati dai carabinieri - Rapina aggravata in concorso. É questa l'accusa di cui dovranno rispondere i sei minorenni denunciati dai carabinieri di Stresa per aver aggredito e derubato un coetaneo su un treno della linea Milano-Domodossola. L'episodio risale all'agosto ... (Novaratoday.it)

Assaltano una tabaccheria a martellate : denunciati due minorenni - I carabinieri di Fidenza hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due minorenni, quali presunti autori di un furto consumato e di uno tentato in danno di una tabaccheria di ... (Parmatoday.it)

Vandalismo scolastico a Matelica : 21 minorenni denunciati per atti di danneggiamento - Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di vandalismo ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Matelica, dove sono stati registrati atti di danneggiamento significativi all’interno delle scuole primaria e secondaria. La ... (Gaeta.it)

Latina / Portarono via l’oro indosso ad un loro coetaneo - individuati e denunciati tre minorenni - LATINA – I Carabinieri della Stazione di Latina hanno individuato e denunciato per i Minorenni di Roma tre giovani responsabili di una rapina in danno di un loro coetaneo avvenuta il 6 ottobre 2023 in un noto centro commerciale di questo centro, ... (Temporeale.info)