Elezioni Usa, Donald Trump e l'ipotesi di un nuovo 6 gennaio (Di sabato 26 ottobre 2024) Le lodi ai generali di Hitler da parte di Trump sono la notizia della settimana, ma appaiono anche come un segnale di una volontà di attacco alle norme democratiche. Alle Elezioni statunitensi manca poco più di una settimana Vanityfair.it - Elezioni Usa, Donald Trump e l'ipotesi di un nuovo 6 gennaio Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le lodi ai generali di Hitler da parte disono la notizia della settimana, ma appaiono anche come un segnale di una volontà di attacco alle norme democratiche. Allestatunitensi manca poco più di una settimana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Washington Post non sosterrà né Harris né Trump alle elezioni - Il Washington Post non farà nessun endorsement a queste elezioni presidenziali, anzi, non vuole più farli, visto che storicamente non era una pratica usuale: si torna alle origini, ha scritto l’Editorial Board, sostenendo che non si tratta né di “un ... (Ilfoglio.it)

Sondaggi elezioni Usa - Trump in vantaggio di 2 punti su Harris - 47% contro 45% : “Visione più positiva del tycoon negli elettori” - Wsj: “Le opinioni su Trump sono diventate più rosee. Gli elettori ricordano il suo periodo da presidente in modo più positivo che in qualsiasi altro momento di questo ciclo elettorale, con il 52 percento che approva e il 48 percento che disapprova ... (Ilgiornaleditalia.it)

Il sorpasso : Donald Trump supera Harris di 2 punti. Gli analisti : “Elezioni dinamiche e competitive” - Donald Trump supera Kamala Harris di 2 punti nei sondaggi di HarrisX, Forbes e Wall street journal: il sorpasso del tycoon arriva a meno di 2 settimane dal voto del 5 novembre negli Usa. All’appello mancano ancora i cittadini indecisi, ma stando ... (Secoloditalia.it)

Sondaggi elezioni Usa - Trump si avvicina a Harris - distante poco più di un punto dalla dem. È testa a testa - Il grande dubbio riguarda i correttivi introdotti per non ripetere l'errore di 4 e 8 anni fa, quando le rivelazioni avevano sottostimato l'appoggio per il Tycoon Manca pochissimo al voto del 5 novembre, e i sondaggi si stanno muovendo nella ... (Ilgiornaleditalia.it)