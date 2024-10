La domenica del sapere: lezioni con 4 big (Di sabato 26 ottobre 2024) Quattro incontri, quattro gli ospiti e quattro le lezioni; sarà proprio sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro che arte, natura e tecnologia prenderanno forma in un dialogo profondo per interpretare il presente attraverso la chiave dell’arte. Stefano Mancuso, Chiara Valerio, Laura Pepe e Riccardo Falcinelli; ecco saranno loro i protagonisti d’eccezione dell’iniziativa, che partirà domani sempre alle ore 11, dal titolo “on art Pesaro. L’arte legge il mondo“. Ma di che cosa si tratta? Questa è un’idea nuova organizzata da Intesa Sanpaolo, da sempre attenta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio e Marsilio Arte. Ilrestodelcarlino.it - La domenica del sapere: lezioni con 4 big Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quattro incontri, quattro gli ospiti e quattro le; sarà proprio sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro che arte, natura e tecnologia prenderanno forma in un dialogo profondo per interpretare il presente attraverso la chiave dell’arte. Stefano Mancuso, Chiara Valerio, Laura Pepe e Riccardo Falcinelli; ecco saranno loro i protagonisti d’eccezione dell’iniziativa, che partirà domani sempre alle ore 11, dal titolo “on art Pesaro. L’arte legge il mondo“. Ma di che cosa si tratta? Questa è un’idea nuova organizzata da Intesa Sanpaolo, da sempre attenta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio e Marsilio Arte.

