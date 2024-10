Ilrestodelcarlino.it - Via Sigonio, tubo dell’acqua rotto. Traffico in tilt per diverse ore

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mancava solo uned è arrivato anche quello. Ieri mattina, proprio nel momento in cui molte persone si recavano al lavoro, in viaundella condotta di Hera si è guastato, ha coinvolto tre utenze dell’area, ma soprattutto si è creato disagio anche per chi era sui mezzi pubblici. Tanto che molti hanno deciso di andare a piedi, come viene sottolineato sui social. La rottura in zona Mazzini non ha a che fare col maltempo ed è stata ripristinata dai tecnici di Hera intorno alle 14 di ieri. La spaccatura è avvenuta tra via Achillini e via Mazzini all’altezza del civico 117, e ha causato ulteriori problemi a una mobilità cittadina già duramente colpita dal maltempo della settimana scorsa.