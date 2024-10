Ilrestodelcarlino.it - Da via Testi a via Sbirra, tutte le asfaltature

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da lunedì 28 ottobre diverse strade nel territorio comunale di Faenza saranno interessate da lavori di riasfaltatura. Per quanto riguarda il forese, in via, da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre, istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata. A seconda dello stato dei lavori sarà indicato ai residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. Lunedì 28 partiranno anche i lavori per il nuovo asfalto in via, tra la rotatoria XXV aprile ella rotatoria di via Cesarolo. L’intervento riguarderà esclusivamente la carreggiata principale prevedendo le seguenti modifiche alla viabilità: istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 7.30-19; l’intervento, compatibilmente con le condizioni meteo, verrà ultimato giovedì 31 ottobre.