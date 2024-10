Ilrestodelcarlino.it - "Ubriachi e sporcizia in piazza Dante. Altro che giardino della legalità"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "che, il parco diè ildell’il". La protesta arriva direttamente dai residentizona. Una zona di Faenza che da molti anni è sotto la lente delle forze dell’ordine e che è stata tema di campagna elettorale nel 2020, nonchè oggetto di interrogazioni in consiglio comunale, esposti dei cittadini per il degrado, oltre che al centro di varie iniziative. E ora c’è il progetto di riqualificazionepalestra Badiali ex Cavallerizza, peralluvionata, che affaccia sul parco lato corso Garibaldi, che fa seguito a quello con il quale l’Amministrazione, attraverso il ricorso a vari bandi, ha implementato l’illuminazione e il sistema di videosorveglianza installando nel parco una telecamera lato cavalcaferrovia. Perin relazione a un’altra area verde ‘critica’, il parco Mita, che dista poche decine di metri.