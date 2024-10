"Codice rosso rafforzato", esperti a confronto con la Fsp Polizia (Di sabato 26 ottobre 2024) Martedì, dalle 9 alla biblioteca Mozzi Borgetti, si terrà la conferenza dal titolo "Il Codice rosso rafforzato - Effetti della legge a distanza di un anno", organizzata dalla segreteria provinciale di Macerata della Fsp Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è dedicato all’aggiornamento professionale degli operatori della Polizia ed è aperto anche alle altre forze dell’ordine. La conferenza vedrà la partecipazione di Rosanna Buccini, sostituto procuratore del Tribunale di Macerata; Patrizia Peroni, dirigente della Divisione anticrimine della questura, del vicesindaco Francesca D’Alessandro e di Elisa Giusti e Francesca Pigliapoco in rappresentanza del Centro antiviolenza. Ilrestodelcarlino.it - "Codice rosso rafforzato", esperti a confronto con la Fsp Polizia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Martedì, dalle 9 alla biblioteca Mozzi Borgetti, si terrà la conferenza dal titolo "Il- Effetti della legge a distanza di un anno", organizzata dalla segreteria provinciale di Macerata della Fspdi Stato, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è dedicato all’aggiornamento professionale degli operatori dellaed è aperto anche alle altre forze dell’ordine. La conferenza vedrà la partecipazione di Rosanna Buccini, sostituto procuratore del Tribunale di Macerata; Patrizia Peroni, dirigente della Divisione anticrimine della questura, del vicesindaco Francesca D’Alessandro e di Elisa Giusti e Francesca Pigliapoco in rappresentanza del Centro antiviolenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente al Rione Biccari - ciclista investito da un'auto : trasportato in codice rosso al Policlinico - Un ciclista è stato investito da un’auto, questa sera, in zona Parco San Felice, al Rione Biccari, a Foggia. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Michele Menichella e via Rovelli. Il conducente della vettura, una Fiat Panda, si è ... (Foggiatoday.it)

Violento scontro tra un’auto e una moto a Milano : giovane di 16 anni in codice rosso - Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente oggi venerdì 25 ottobre alle 7.15 all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano: nell'impatto è rimasto ferito un motociclista di 16 anni.Continua a leggere (Fanpage.it)

Codice rosso - infiltrazioni mafiose e droga - l'intelligenza artificiale elabora i dati dell'emergenza giudiziaria in Umbria - Il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani ha utilizzato l’intelligenza artificiale per elaborare il quadro della situazione del distretto in vista dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nella relazione si indicano i fenomeni ... (Ternitoday.it)

Codice rosso - infiltrazioni mafiose e droga - l'intelligenza artificiale elabora i dati dell'emergenza giudiziaria in Umbria - Il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani ha utilizzato l’intelligenza artificiale per elaborare il quadro della situazione del distretto in vista dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nella relazione si indicano i fenomeni ... (Perugiatoday.it)