Endorsement per Lo Russo all'Anci: parla Mauro Usai, sindaco di Iglesias (Di sabato 26 ottobre 2024) Vista da Iglesias, cittadina della Sardegna sudoccidentale con ventisettemila abitanti, nota per le coste rocciose, le mura medioevali, il faraglione Pan di Zucchero e l’entroterra minerario, potrebbe sembrare lunare la querelle sul rinnovo dei vertici Anci, previsto per fine novembre e strategico per il Pd all’opposizione, anche se ora circondato da polemiche interne attorno a quello che si profila come un derby dem tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e quello di Napoli Gaetano Manfredi. Non è così, e anzi il sindaco pd di Iglasias, Mauro Usai, segue con interesse la vicenda, anche se, sottolinea, non “per la mera tematica territoriale Nord-Sud. Anzi: non bisognerebbe fare della presidenza Anci una questione territoriale, e lo dico con convinzione, considerandomi un sindaco per così dire del Sud che stima un sindaco del Nord, Lo Russo. Ilfoglio.it - Endorsement per Lo Russo all'Anci: parla Mauro Usai, sindaco di Iglesias Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Vista da, cittadina della Sardegna sudoccidentale con ventisettemila abitanti, nota per le coste rocciose, le mura medioevali, il faraglione Pan di Zucchero e l’entroterra minerario, potrebbe sembrare lunare la querelle sul rinnovo dei vertici, previsto per fine novembre e strategico per il Pd all’opposizione, anche se ora circondato da polemiche interne attorno a quello che si profila come un derby dem tra ildi Torino Stefano Loe quello di Napoli Gaetano Manfredi. Non è così, e anzi ilpd di Iglasias,, segue con interesse la vicenda, anche se, sottolinea, non “per la mera tematica territoriale Nord-Sud. Anzi: non bisognerebbe fare della presidenzauna questione territoriale, e lo dico con convinzione, considerandomi unper così dire del Sud che stima undel Nord, Lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endorsement per Lo Russo all'Anci: parla Mauro Usai, sindaco di Iglesias - Scontro interno nel Pd per la presidenza dell'associazione dei Comuni: la partita è tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e quello di Napoli Gaetano Manfredi. Il sindaco di Iglesias chiede pragmat ... (ilfoglio.it)

Bini's 'iconic' fashion collaboration - P-POP girl group Bini is truly making marks even outside music. Their latest feat is an endorsement deal with local lifestyle brand Penshoppe. This milestone marked the beginning of the brand's latest ... (msn.com)

Rafael Nadal's net worth, prize money, endorsements, and investments - Rafael Nadal is poised to retire not only as one of the greatest tennis players in history but also as one of the most successful athletes both on and off the court. (sportskeeda.com)