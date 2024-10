Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante femminile a Solden: orari e diretta (Di sabato 26 ottobre 2024) Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Si riparte dall'Austria dalla pista di Sölden dove protagoniste saranno le donne nello slalom gigante (due manche, la prima alle 10, la seconda alle 13). diretta in chiaro sui canali Rai e RaiPlay. Fanpage.it - Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante femminile a Solden: orari e diretta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Inizia ufficialmentela nuova stagione della Coppa del Mondo di sci2024/2025. Si riparte dall'Austria dalla pista di Söldenprotagoniste saranno le donne nello(due manche, la prima alle 10, la seconda alle 13).in chiaro sui canali Rai e RaiPlay.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Slalom gigante femminile Soelden 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming sci alpino - Tutto pronto per lo slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per ... (Sportface.it)

Sci alpino oggi - gigante femminile Soelden 2024 : orari - startlist - tv - programma - streaming - Comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino! Si parte come di consueto da Soelden, dove ci sarà il classico antipasto di inizio stagione, con il gigante sul ghiacciaio Rettenbach. In casa Italia c’è grande attesa per Federica Brignone e ... (Oasport.it)

Sci alpino - Sofia Goggia non ci sarà a Soelden. Sarà una stagione di rincorsa - ma la strada è giusta - La Coppa del Mondo di sci alpino comincia come ogni anno da Soelden ed in questa prima stagionale in casa Italia c’è sicuramente un’assente illustre, visto che Sofia Goggia non correrà sul Rettenbach. Nessun colpo di scena, nessun infortunio ... (Oasport.it)

Sci alpino - le convocate dell’Italia per Soelden : presenti Brignone e Bassino - assente Goggia - Sono state diramate le convocazioni dell’Italia dello sci alpino per quanto concerne il settore femminile in vista dell’opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025, previsto a Soelden, in Austria, dove si terrà uno slalom gigante sabato 26 ... (Oasport.it)