Lanazione.it - Tre nuove intitolazioni. Rotatorie a Oriana Fallaci e ad Emanuela Loi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La giunta comunale, su indicazione della commissione toponomastica, ha stabilito tre. Si tratta in due casi diche verranno intitolate aLoi e, due donne che attraverso il loro lavoro e la loro professionalità hanno apportato un grande contributo al Paese in termini di impegno per la legalità e per la ricerca della verità .Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) è stata una poliziotta italiana, morta nella strage di via D’Amelio durante l’attentato di Cosa Nostra al giudice Paolo Borsellino.