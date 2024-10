Amica.it - Tre modelli d’impatto che non possono mancare nell’armadio dell’autunno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Diciamo la verità. La stragrande maggioranza dei collant che si trovano nei cassetti della lingerie delle donne è nera, velata oppure opaca, o effetto invisibile. Molto difficile, invece, trovarne di altre sfumature. Questa tendenza è destinata però a cambiare perché questo autunno dappertutto spopolano i collant colorati. Dalle passerelleinverno 2024/25 allo street style il passo è stato breve. Dovunque si avvistano look che puntano proprio su questo accessorio dalle tinte inedite per dare un twist inaspettato in più. Che si tratti di nuance delicate o accese, il discorso non cambia. Catturano immediatamente l’attenzione e cambiano i connotati in un attimo a un outfit che magari era già stato indossato tante volte.