Furto in auto. Poi spende duemila euro con le carte di credito rubate (Di sabato 26 ottobre 2024) La Polizia Locale di Corciano ha denunciato un 21enne alla Procura della Repubblica di Perugia per Furto, al termine di un'indagine approfondita su episodi di microcriminalità nel comune. Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria, dopo aver ricevuto la denuncia da parte di un cittadino che aveva subito il Furto di un marsupio dalla propria auto, hanno avviato le indagini ricostruendo i movimenti del sospettato. Il fatto risale a quando il derubato, dopo aver parcheggiato la sua auto in una via pubblica di Corciano, al ritorno l'aveva ritrovata aperta. Il suo marsupio, che conteneva il telefono cellulare, il portafoglio con documenti, contanti e carte di credito era sparito. Immediatamente, la vittima si è diretta al comando della Polizia Locale per denunciare l'accaduto, dando così il via alle indagini.

