Quotidiano.net - Lo sfogo del marito: "Era tutta la mia vita. Si deve vergognare"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Emiliano Agonigi, ildi Flavia Mello, fu il primo a dare l’allarme quando alle 6 del mattino vide che la moglie non era rientrata a casa, e non era nel letto accanto a lui. Si allarmò in modo particolare quando trovò i due cellulari spenti. Emiliano quando ha lanciato all’appello in Tv, durante le ricerche della moglie, aveva detto: "Non è un allontanamento volontario". Sapeva che non era da Flavia sparire e lasciare tutto e tutti. Ieri, ai microfoni de "Lain diretta", ora che Flavia è stata ritrovata morta, occultata in una cisterna, e che il suo assassino ha confessato, ha detto: "Mi è crollato il mondo addosso, lei era il mio punto di riferimento, la mia ragione di". Insieme avevano ancora progetti: stavano per comprare casa, erano andati in banca a chiedere il mutuo pochi giorni prima la sparizione di Flavia.