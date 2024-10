Ilgiorno.it - Raccolta differenziata. Sondrio Democratica pensa al decoro urbano

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)muove delle critiche alle disposizioni in materia di, volute dalla maggioranza in Comune, presentate martedì in commissione nell’ambito del "Progetto" a partire dal 2025. "ha sicuramente bisogno di aumentare la propria percentuale di– dice Francesco Bettinelli di SD -. Ma ci sono delle osservazioni importanti. L’introduzione di nuovi mezzi di, più tecnologici ma anche più ingombranti, porterà sostanzialmente a una maggior presenza di bidoncini (che andranno a sostituire gli attuali sacchetti) lungo la pubblica via, poiché sarà esclusa laall’interno degli edifici e locali rifiuti. Per quanto lo scopo sia più che nobile e importante, non possiamo non evidenziare che questo fatto impatterà comunque suldi molte zone.