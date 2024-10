Studentessa investita, ferito un ragazzo (Di sabato 26 ottobre 2024) ORZINUOVI (Brescia) Due diciassettenni sono stati coinvolti, ieri, in due diversi incidenti stradali: entrambi sono avvenuti a Orzinuovi. Il primo si è verificato attorno alle otto del mattino, il secondo nel primo pomeriggio. In Valsabbia, invece, un’auto è finita contro un guardrail. Nella mattinata una Studentessa è stata investita da un’automobile ad Orzinuovi, nei pressi della rotonda Andreana. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. La Polizia locale di Orzinuovi è incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente. Un altro grave scontro è avvenuto nel primo pomeriggio sempre ad Orzinuovi, in via Vecchia. Ilgiorno.it - Studentessa investita, ferito un ragazzo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ORZINUOVI (Brescia) Due diciassettenni sono stati coinvolti, ieri, in due diversi incidenti stradali: entrambi sono avvenuti a Orzinuovi. Il primo si è verificato attorno alle otto del mattino, il secondo nel primo pomeriggio. In Valsabbia, invece, un’auto è finita contro un guardrail. Nella mattinata unaè statada un’automobile ad Orzinuovi, nei pressi della rotonda Andreana. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. La Polizia locale di Orzinuovi è incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente. Un altro grave scontro è avvenuto nel primo pomeriggio sempre ad Orzinuovi, in via Vecchia.

