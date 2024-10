Giudizio impietoso sui primi 100 giorni dalla minoranza in consiglio comunale (Di sabato 26 ottobre 2024) La minoranza di Continuare per Mercatello analizza i primi 100 giorni da quando l’Amministrazione Marchetti si è insediata: "Per ora – scrivono – abbiamo visto poco o niente di nuovo se non il voler bloccare le cose fatte dalla passata amministrazione e il prendersi meriti dei tanti finanziamenti presi dalla gestione “Sacchi“. È stata estate priva di eventi organizzati dalla giunta, volata via con pochissima promozione. Nonostante il grande posizionamento raggiunto negli anni per il nostro paese, con la nuova giunta è stato lo zero assoluto: quattro eventi dei Borghi più belli d’Italia e due eventi della Bandiera Arancione completamente ignorati". Ilrestodelcarlino.it - Giudizio impietoso sui primi 100 giorni dalla minoranza in consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladi Continuare per Mercatello analizza i100da quando l’Amministrazione Marchetti si è insediata: "Per ora – scrivono – abbiamo visto poco o niente di nuovo se non il voler bloccare le cose fattepassata amministrazione e il prendersi meriti dei tanti finanziamenti presigestione “Sacchi“. È stata estate priva di eventi organizzatigiunta, volata via con pochissima promozione. Nonostante il grande posizionamento raggiunto negli anni per il nostro paese, con la nuova giunta è stato lo zero assoluto: quattro eventi dei Borghi più belli d’Italia e due eventi della Bandiera Arancione completamente ignorati".

