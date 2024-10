Libri, gli italiani sono discreti lettori, preferiscono i cartacei e li comprano anche online (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo spiega una ricerca sugli stili di acquisto dei lettori realizzata da Eibf, l'associazione internazionale delle librerie Vanityfair.it - Libri, gli italiani sono discreti lettori, preferiscono i cartacei e li comprano anche online Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo spiega una ricerca sugli stili di acquisto deirealizzata da Eibf, l'associazione internazionale delle librerie

La città dei lettori : l’ultima tappa è nel Chianti tra libri e degustazioni - Firenze, 3 ottobre 2024 – Si chiude nel Chianti la settima edizione de La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e ... (Lanazione.it)

Inaugurazione Libreria Feltrinelli Pio XI : 1000 lettori e 500 libri venduti - 1000 lettori e appassionati di cultura presenti e 500 libri venduti: si è chiusa con questi numeri, ieri, la serata di festeggiamenti romani per l’inaugurazione della sedicesima libreria Feltrinelli di Piazza Pio XI. Una libreria che, con i suoi 40 ... (Romadailynews.it)

Piccoli lettori crescono : "Un naviglio di libri" a Cernusco con 26 eventi - Un altro appuntamento per allenare i piccoli alla lettura, a Cernusco nasce “Un naviglio di libri“, festival per ragazzi e famiglie in Martesana. La kermesse ricca di appuntamenti si terrà dall’11 al 13 ottobre. In programma incontri con ... (Ilgiorno.it)

