Miasmi dalle industrie impennata di segnalazioni Il sindaco | Valutiamo azioni amministrative e legali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Adesso contro idelledel territorio si schiera anche l’amministrazione comunale di Parona. E lo fa con un documento diffuso attraverso il sito Internet istituzionale con il quale si fa riferimento alla presentazione di 17 nuovesulla presenza degli odori persistenti nell’aria già inoltrate a Provincia, Arpa e Ats. "Da settembre a oggi sono arrivate ben 42– si legge nella nota –. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con Provincia e Arpa e l’autorizzazione sarà rivista con modalità più restrittive". Lo conferma ilMassimo Bovo che sottolinea come "la situazione sia diventata ormai insostenibile ed è per questo che stiamo valutando ogni azione, sia amministrativa che legale, a tutela della cittadinanza oltre a sensibilizzare gli enti preposti alle prescrizioni e ai controlli". U.Z.