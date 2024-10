Lanazione.it - Chirurgia oncologica del seno. Un reparto da mille interventi l’anno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Undedicato alladella mammella è stato inaugurato ieri alle Scotte: la nuova sede dell’Unità diretta dal professor Donato Casella, è all’interno del Dipartimento della donna e dei bambini, al lotto 4 piano zero. "I nuovi ambienti - spiega il direttore generale Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese - puntano a rendere più accogliente e confortevole lo spazio dedicato alle donne in cura, sempre più numerose. Ilmeritava uno spazio dedicato, a fronte di numeri importanti: nel 2023 sono stati effettuati 936e nel 2024 saranno più di. Un trend sempre in aumento negli ultimi 4 anni". La nuova sede è dedicata all’attività ambulatoriale e operatoria, con sale di attesa e spazi per pre-visite e post operatori.