L'allerta non finisce più. Paura per le frane. Patto Meloni-Lepore

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora allerta arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna, in particolare su Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese e Bassa collina piacentino-parmense. A Bologna, oggi, scuole e parchi ancora chiusi, grazie all’ordinanza emanata dal sindaco Matteo. È saltata anche la partita Bologna-Milan: la Lega Serie A ha ceduto all’idea di recuperarla più avanti, forse a febbraio. Sull’Appennino Bolognese, situazione critica a San Benedetto Val di Sambro. A muoversi, dopo le violente precipitazioni di sabato notte, una vecchia frana: la decina di residenti erano già stati evacuati. Ma ieri mattina, con un movimento franoso che andava avanti di un metro e mezzo all’ora, le case hanno rischiato di scivolare via con la parete montuosa quando parte della frana, come si temeva, è scivolata giù fino al letto del fiume Sambro.