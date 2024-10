Parthenope, la colonna sonora con Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante (Di sabato 26 ottobre 2024) Il brano di Riccardo Cocciante, datato 1975, è il simbolo del nuovo film di Sorrentino. Storia di un classico del (bel) disagio che non smette di parlare ai posteri Vanityfair.it - Parthenope, la colonna sonora con Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il brano di, datato 1975, è il simbolo del nuovo film di Sorrentino. Storia di un classico del (bel) disagio che non smette di parlare ai posteri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elodie all’Arena di Verona con Riccardo Cocciante : sul palco con perle e diamanti da oltre 40mila euro - Elodie è stata tra gli ospiti del concerto che Riccardo Cocciante ha tenuto all'Arena di Verona per celebrare i 50 anni del suo album Anima. Chi ha firmato il look total black con gioielli di perle e diamanti che ha sfoggiato sul palco?Continua a ... (Fanpage.it)

Riccardo Cocciante live in Arena : “Sono qua e sono ancora vivo” - Cinquant'anni fa usciva l'album "Anima" di Riccardo Cocciante che conteneva le indimenticabili "Bella senz'anima" e "Quando finisce un amore". Dopo una lunga assenza dai palchi il cantautore è voluto tornare live in un grande concerto evento ... (Ilfogliettone.it)

Riccardo Cocciante : «Ho subito discriminazioni per il mio aspetto - avevo tanti complessi d'inferiorità perché sono piccolo» - Mentre è pronto a festeggiare i 50 anni dell'album Anima con un concerto all'Arena di Verona, il cantautore ricorda gli inizi. E sul presente attacca: «Serve un premio per la musica italiana, come i Grammy in America. È deplorevole che non ci siano» (Vanityfair.it)

Riccardo Cocciante e i 50 anni di ‘Anima’ : «Il vero successo è persistere» - “Anima è quello che c’è e non si vede. Ed è una dote che un cantante ha o non ha quando sale sul palco e si esprime. Perché non conta tanto cantare bene, conta esprimersi bene. In fondo, cantare è spogliarsi. Anima è il non detto, è quello che esce ... (Funweek.it)