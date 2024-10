Cavese-Potenza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Sfida tra due formazioni in leggera flessione nell’ultimo periodo: gli ospiti infatti con due pareggi consecutivi hanno frenato la propria marcia e sono scivolati al nono posto, ma pur sempre a sole due lunghezze dal Catania secondo. La squadra di Cava de’ Tirreni invece non vince da fine settembre e punta a risollevarsi per non rischiare di rimanere invischiata nella zona play-out.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.