Ilgiorno.it - Al Parco delle cave l’amianto è rimosso. Grazie a 140mila euro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Buone notizie sul fronte ambientale per la città. Nei giorni scorsi si è conclusa la bonifica dalaldi Brescia. Il Comune hadall’area di via Cerca - proprio dentro ilin questione - 70 metri cubi di materiale inquinante. La superficie che aveva bisogno di risanamento - circa 300 metri quadri - è stata interamente messa in sicurezza: il terreno contaminato è stato asportato e poi sostituito con altro idoneo, così come prevede il Piano comunale di rimozione dei rifiuti approvato dalla giunta nel novembre 2023. L’intervento, costato quasi- 139.170a esser precisi - è durato nel complesso sei mesi. Per portarlo a termine la zona è stata suddivisa in due settori, uno di circa 200 metri quadri e l’altro di 55 , nella quale sono stati eseguiti scavi selettivi volti alla rimozione integrale del suolo e del sottosuolo contaminati.