LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: è il momento della Q2, Bagnaia contro tutti! (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Nel programma odierno è prevista la FP2 alle 5.10, sessione che precede le attese qualifiche alle 5.50. Ma il momento clou sarà invece con la Sprint Race, segmento che chiuderà la giornata alle 10.00. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: è il momento della Q2, Bagnaia contro tutti! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladedicata al sabato del Gran Premio, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondialediin scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Nel programma odierno è prevista la FP2 alle 5.10, sessione che precede le attese qualifiche alle 5.50. Ma ilclou sarà invece con la Sprint Race, segmento che chiuderà la giornata alle 10.00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : bene Bagnaia in FP2. Di Giannantonio lotta per il Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE – Bronzetti-Dolehide - semifinale Wta Guangzhou 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Dolehide, incontro valevole per la semifinale del torneo WTA 250 di Guangzhou 2024 (cemento outdoor). La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso ... (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Tortona : Serie A 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Trapani-Tortona, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Testa a testa molto interessante tra due squadre in forma: gli uomini di coach Repesa, infatti, continuano nella loro striscia di vittorie ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Marquez si impone nella FP2 - bene Bagnaia. Ora le qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)