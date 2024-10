Palermo-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Reggiana, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli uomini allenati da Alessio Dionisi, archiviato il pareggio per 2-2 contro il Modena, hanno intenzione di ritrovare il feeling con il successo per recuperare punti nei confronti del terzetto al comando che prova a scappare via. Palermo-Reggiana, come seguire il match La formazione ospite di William Viali, dal suo canto, arriva dalla vittoria contro il Frosinone e spera di dare seguito ai risultati in modo tale da riportarsi a ridosso della zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la decima giornata del campionato italiano di. Gli uomini allenati da Alessio Dionisi, archiviato il pareggio per 2-2 contro il Modena, hanno intenzione di ritrovare il feeling con il successo per recuperare punti nei confronti del terzetto al comando che prova a scappare via., come seguire il match La formazione ospite di William Viali, dal suo canto, arriva dalla vittoria contro il Frosinone e spera di dare seguito ai risultati in modo tale da riportarsi a ridosso della zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

