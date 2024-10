Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Agostini: "In moto sul lungomare tra due ali di folla: le mie gare più belle"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con il rombo dei suoiri, le corse e le vittorie ha emozionato il mondo intero,, quindici volte campione del mondo diciclismo, nonché pilota più titolato nella storia delmondiale. Dallo scorso 20 settembre è cittadino onorario di Riccione. Non a caso. Qui, sul, negli anni Sessanta fino agli albori dei Settanta, sfrecciava in sella alla sua mitica MVAgusta. Correva per la Temporada Romagnola tra persone assiepate dietro le balle di paglia e altre arrampicate sugli alberi, sui fabbricati in costruzione e su improvvisati castelli di tubi innocenti. Anni leggendari che nei filmati di Secondo Casadei e nelle foto di Epimaco (Pico) Zangheri, fanno rivivere il mito del pluricampione, da un anno anche presidente onorario del nuovoClub ‘Arcione’.