Atalanta, hai una grande occasione: battere il Verona per dare continuità e accorciare la classifica (Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Cambia la competizione, non il palcoscenico. Tre giorni dopo il pareggio a reti inviolate contro il Celtic, l’Atalanta torna a sintonizzarsi sull’obiettivo campionato ospitando il Verona al Gewiss Stadium. Contro gli scaligeri, la squadra di Gian Piero Gasperini va alla ricerca della terza vittoria consecutiva tra i confini nazionali dopo i successi contro Genoa e Venezia. In una giornata che vede lo stop obbligato del Milan, il cui match col Bologna è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo, e soprattutto il confronto diretto tra Inter e Juventus, seconda e terza della classe, la Dea mette nel mirino la possibilità di accorciare ulteriormente la classifica. I nerazzurri occupano momentaneamente il sesto posto in classifica, a quota 13 punti e a braccetto con Fiorentina, Lazio e Udinese. Bergamonews.it - Atalanta, hai una grande occasione: battere il Verona per dare continuità e accorciare la classifica Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Cambia la competizione, non il palcoscenico. Tre giorni dopo il pareggio a reti inviolate contro il Celtic, l’torna a sintonizzarsi sull’obiettivo campionato ospitando ilal Gewiss Stadium. Contro gli scaligeri, la squadra di Gian Piero Gasperini va alla ricerca della terza vittoria consecutiva tra i confini nazionali dopo i successi contro Genoa e Venezia. In una giornata che vede lo stop obbligato del Milan, il cui match col Bologna è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo, e soprattutto il confronto diretto tra Inter e Juventus, seconda e terza della classe, la Dea mette nel mirino la possibilità diulteriormente la. I nerazzurri occupano momentaneamente il sesto posto in, a quota 13 punti e a braccetto con Fiorentina, Lazio e Udinese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta-Verona : programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 - Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Verona, match valido per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Al Gewiss Stadium la Dea cerca il gol perduto in un nuovo appuntamento casalingo e una vittoria per sistemare ulteriormente le ... (Sportface.it)

Partite Serie A oggi in TV - dove vedere Napoli-Lecce e Atalanta-Verona in diretta e streaming : gli orari - Le partite di oggi, sabato 26 ottobre, della 9ª giornata di Serie A sono 3: Napoli-Lecce (ore 15) e Atalanta-Verona (ore 20:45). Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.Continua a leggere (Fanpage.it)

Atalanta-Hellas Verona : i convocati di Zanetti - Mister Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori per Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 9a giornata della Serie A 2024/25, in programma domani, sabato 26 ottobre alle ore 20.45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Alessandro Berardi non sarà a ... (Today.it)

Atalanta-Verona (sabato 26 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Seconda gara casalinga consecutiva per l’Atalanta che dopo avere affrontato il Celtic in Champions League cerca contro il Verona tre punti per alimentare la corsa di alta classifica in campionato. La vittoria 2-0 contro il Venezia era arrivata con ... (Infobetting.com)